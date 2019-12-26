woofk.com

Эмиграция в Европу и другие страны мира:

получение ВНЖ и гражданства

Мы помогаем сделать процесс иммиграции простым и понятным, а адаптацию в новой стране комфортной

КАК МЫ ПОМОГАЕМ ПЕРЕЕХАТЬ?
Business management illustration set. Characters planning project tasks, managing schedule and work time. Time management and schedule organization concept. Vector illustration.

1. Разрабатываем подробный план иммиграции

Подробнейшим образом изучаем ситуацию, вникаем во все обстоятельства и составляем основной и резервный план действий, обозначаем календарные рамки для каждой стадии иммиграции.

Business management illustration set. Characters planning project tasks, managing schedule and work time. Time management and schedule organization concept. Vector illustration.

2. Сопровождаем на всех стадиях процесса

Консультируем на всех стадиях, готовим необходимые документы, сопровождаем во всех инстанциях, осуществляем необходимые записи и регистрации для основного заявителя и членов его семьи.

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3. Помогаем с адаптацией в новой стране

Подберем учебное заведение для детей, подберем автомобиль, зарегистрируем в поликлинике, оформим страховку, поможем продлить ВНЖ и получить гражданство страны, которая вас интересует.

woofk.com

занимаемся полным сопровождением иммиграционных процессов

отслеживая все политические, юридические и экономические изменения в стране и португальском законодательстве. Актуальные знания и ответственность помогают оградить наших клиентов от забот, превращая переезд и адаптацию в новой стране в комфортный и увлекательный процесс.

страны и города по которым мы работаем

Черногория, Израиль, Армения, Кыргызстан, Казахстан, Турция, Польша, Франция, Мексика, Германия, Грузия, США, Норвегия, Лондон, Мексика, Ливан, Канада, Болгария, Италия, Кипр, Бали, Португалия, Уругвай, Болгария.

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ОТЗЫВЫ О НАС

Woofk помог уже более 700 людям из разных городов России

WOOFK - надежный проводник из России в Турцию и другие страны мира!

- Юлия Самкова

Было очень много вопросов по иммиграции, которые меня тревожили, но благодаря команде Вуфк - эти вопросы постепенно отпали...

- Лиза Смолина

Самое важное, Вуфк предоставил информацию по поиску работу, вакансии, резюме, а также подготовки к собеседованию. Спасибо вам!

- Новикова Карина

Я просто оставила заявку и мне помогли ...

- Анастасия Васильева

Если у вас возникнут вопросы по иммиграции, я вам очень совутую обратиться в компанию Вуфк!

Оставьте заявку и мы свяжемся с вами в ближайшее время!




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