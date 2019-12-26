woofk.com
Эмиграция в Европу и другие страны мира:
получение ВНЖ и гражданства
Мы помогаем сделать процесс иммиграции простым и понятным, а адаптацию в новой стране комфортной
КАК МЫ ПОМОГАЕМ ПЕРЕЕХАТЬ?
woofk.com
занимаемся полным сопровождением иммиграционных процессов
отслеживая все политические, юридические и экономические изменения в стране и португальском законодательстве. Актуальные знания и ответственность помогают оградить наших клиентов от забот, превращая переезд и адаптацию в новой стране в комфортный и увлекательный процесс.
страны и города по которым мы работаем
Черногория, Израиль, Армения, Кыргызстан, Казахстан, Турция, Польша, Франция, Мексика, Германия, Грузия, США, Норвегия, Лондон, Мексика, Ливан, Канада, Болгария, Италия, Кипр, Бали, Португалия, Уругвай, Болгария.
ОТЗЫВЫ О НАС
Woofk помог уже более 700 людям из разных городов России
WOOFK - надежный проводник из России в Турцию и другие страны мира!